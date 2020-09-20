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Разработчик "Новичка": Навальный был отравлен за один – три часа до отъезда в аэропорт Томска

Яд из семейства "Новичок" попал в организм российского оппозиционера Алексея Навального через кожу ладоней, заявил один из разработчиков этого вещества Владимир Углев. Он считает, что восстановление политика будет происходить так же, как в случае с дочерью бывшего российского разведчика Юлией Скрипаль.

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Спустя месяц после отравления Навальный начал самостоятельно передвигаться
Спустя месяц после отравления Навальный начал самостоятельно передвигаться
Фото: ЕРА

Отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального произошло в промежутке времени от одного до трех часов до его отъезда в аэропорт Томска. Об этом в письме "Радио Свобода" 19 сентября сообщил ученый, один из разработчиков группы ядов "Новичок" Владимир Углев.

Изучив динамику поражения, он пришел к выводу, что одно либо смесь веществ из группы "Новичок" попало в организм политика через кожу.

Углев предполагает такой путь заражения: с предмета личной гигиены (корпуса дезодоранта, электрической зубной щетки и т.п.) отравляющее вещество попало на ладони Навального, затем было перенесено на бутылки с минеральной водой, которые остались в его номере и из которых он пил в самолете, а также на предметы его одежды.

"Лишь цепь случайных событий, начиная с действий командира самолета в столь сложной ситуации, как полное отсутствие информации, а также давления "черных полковников" медперсонала омской больницы, спасла Алексея от летального исхода или как минимум более серьезного поражения", – написал ученый.

По его мнению, в организм Навального попало не более 20–25% от дозы LD50 (так называемая полулетальная доза; количество вещества, необходимое для того, чтобы убить половину особей исследуемой популяции).

Углев добавил, что динамика выздоровления политика будет аналогичной тому, что происходило после заражения в Солсбери Юлии Скрипаль, дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие медики проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram. 19 сентября он сообщил, что начал самостоятельно передвигаться.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок", нанесенный на ручку двери дома Скрипаля.

Позже оба вышли из критического состояния29 марта 2018 года стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта она начала есть и пить.

Теги: Алексей Навальный, покушение, Омск, Томск, Новичок, Юлия Скрипаль, Владимир Углев, отравление Навального
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