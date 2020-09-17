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Бутылку со следами яда, которую нашли в гостиничном номере Навального, доставили в Германию на спасательном борте

Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил заявил, что команда оппозиционера Алексея Навального сделала возможной доставку бутылок из-под минеральной воды, которые обнаружили в день его отравления.

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Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы
Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы
Фото: EPA

Бутылки из-под минеральной воды, которые обнаружили в день отравления российского оппозиционера Алексея Навального в томском отеле, доставили в Берлин немецким спасательным бортом. Об этом Bild сообщил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил.

"Бутылки с водой, о которых сейчас идет речь, были перевезены немецким спасательным бортом. Шеф штаба Навального попросил меня убедиться, что бутылки будут перевезены, хотя в них все еще была жидкость. Команда сделала это возможным", – заявил Бизил.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что в деле об отравлении были "многочисленные несоответствия".

"Оказывается, она [бутылка] пропутешествовала из гостиницы, где он жил в Томске, каким-то неведомым путем, минуя, видимо, все аэропортовые процедуры, и оказалась в Берлине. Кто ее привез? И кто специально ее забирал из его гостиничного номера? В общем, нестыковок больше, чем каких-то объяснений", – сказал он.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, Берлин, Шарите, Владимир Чижов, Евросоюз, Новичок
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