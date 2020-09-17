Бутылку со следами яда нашли в гостиничном номере Навального – соратники оппозиционера

Следы яда из группы "Новичок" нашли не только в организме оппозиционера Алексея Навального, но и на бутылке из-под минеральной воды, которую в день отравления обнаружили в гостиничном номере политика в Томске, сообщили его соратники. Это свидетельствует о том, что оппозиционера отравили еще в гостинице, считают они.

Навальный около двух недель после отравления был в коме Фото: ЕРА

Бутылку из-под минеральной воды, на которой нашли следы яда из группы "Новичок", обнаружили в день отравления российского оппозиционера Алексея Навального в его гостиничном номере. Об этом соратники политика заявили в его Instagram.

"Так называемая "бутылка с "Новичком", ну а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества, – это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", – сказано в сообщении.

Как заявили соратники Навального, 20 августа, в день отравления политика, часть его команды улетела в Москву, часть осталась в Томске. Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, которые оставались в Томске, "почти сразу" узнали о случившемся и поднялись в номер.

"В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе и бутылки из-под гостиничной воды. [...] Было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии", – говорится в сообщении ФБК.

Соратники оппозиционера опубликовали видео, на котором показан осмотр номера, проходивший, как они заявляют, через час после отравления.

"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", – резюмировали в ФБК.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.