Россия не меняет модель своего поведения, продемонстрированную в Украине или Грузии – фон дер Ляйен

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального показывает, что Россия не меняет модель своего поведения, продемонстрированную в Украине или Грузии. Об этом 16 сентября в Европарламенте заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи "О состоянии Европейского союза", сообщила "Німецька хвиля".
Так она ответила тем, кто выступает за более тесные связи с Россией.
По ее словам, отравление Навального усовершенствованным нервно-паралитическим веществом не является единичным случаем.
"Мы видели эту модель поведения в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери, а также во время вмешательства в выборы во всем мире", – сказала глава Еврокомиссии.
Эта модель не меняется, и "ни один газопровод не изменит этого", подчеркнула фон дер Ляйен, очевидно, имея в виду строительство российского газопровода "Северный поток – 2", отметила радиостанция.
20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок", говорилось в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта от 2 сентября.
Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.
11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря, могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.