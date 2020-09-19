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"Недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать". Навальный рассказал о восстановлении после отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит курс лечения в берлинской клинике "Шарите" после отравления, сообщил, что не может пользоваться телефоном или налить стакан воды.

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Навальный находится в клинике "Шарите" с конца августа
Навальный находится в клинике "Шарите" с конца августа
Фото: EPA

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о процессе восстановления после отравления, предположительно, боевым отравляющим веществом "Новичок". В Instagram он написал, что начал узнавать людей и самостоятельно передвигаться.

"Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, – сущая ерунда. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: "Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово". Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню", – рассказал Навальный.

Он добавил, что начал самостоятельно передвигаться. "Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: "О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем еще предстоит решить, но потрясающие врачи университетской берлинской клиники "Шарите" решили главную: они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества – человеком, который умеет быстро листать Instagram и без размышлений понимает, где ставить лайки", – заключил российский политик.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, Берлин, Шарите, отравление, лечение, Новичок
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