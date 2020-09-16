"Повару Путина" вернули миллион, который тот перечислил на лечение Навального

7 сентября близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин перевел 1 млн руб. в берлинскую клинику "Шарите" на лечение оппозиционера Алексея Навального. Сегодня вся сумма вернулась обратно.

16 сентября берлинская клиника "Шарите" вернула российскому предпринимателю, главе компании "Конкорд" Евгению Пригожину 1 млн руб. (около $13 тыс.). Об этом сообщила в соцсети "ВКонтакте" пресс-служба компании "Конкорд", напомнив, что деньги предназначались на лечение оппозиционного политика Алексея Навального.

В клинике не отвечали на запросы по поводу платежа, отмечается в сообщении.

"Платеж вернули сегодня. Вероятнее всего, по одной из следующих причин. Первая – Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая – в случае получения денег клиника должна будет ему за них отчитаться", – заявили в пресс-службе.

Деньги в "Шарите" глава компании "Конкорд" Пригожин, которого называют "поваром Путина", перевел 7 сентября. В его фирме заявили, что миллиона рублей хватит на лечение Навального до выздоровления.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок", говорилось в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта от 2 сентября.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

В Кремле будут рады, если Навальный выздоровеет, заявил 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.