Пресс-секретарь Навального подтвердила его намерение вернуться в РФ

14 сентября издание The New York Times написало, что российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас восстанавливается после отравления в Германии, планирует вернуться в Россию. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш подчеркнула, что никаких других вариантов никогда не рассматривалось.

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила, что политик после выздоровления собирается вернуться в Россию. Об этом она написала в своем Twitter.

14 сентября издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника немецкой службы безопасности написало, что Навальный не собирается эмигрировать в Германию. Он планирует вернуться в Россию и продолжить свою деятельность.

"Все утро мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Я понимаю причину вопроса, но тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе. Еще раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось", – сообщила Ярмыш.

Все утро мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Я понимаю причину вопроса, но тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе.

Ещё раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось https://t.co/sSq5Bb4ufr — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 15, 2020

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (к ним среди прочего относится и боевое отравляющее вещество "Новичок").

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.

14 сентября факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также исследования лабораторий Франции и Швеции.

В тот же день пресс-служба "Шарите" сообщила, что Навальный чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.