В Кремле утверждают, что будут рады, если Навальный выздоровеет

Российский оппозиционер Алексей Навальный может вернуться в РФ из Германии, как и любой другой гражданин России, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Навальный чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги Фото: Алексей Навальный / Facebook

В Кремле будут рады, если отравленный оппозиционер Алексей Навальный выздоровеет. Об этом 15 сентября журналистам заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Если гражданин РФ поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады. Здесь речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами. Если какие-то негативные последствия будут ликвидированы, уже с точки зрения состояния здоровья будут поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады", – сказал Песков.

По его словам, как и любой гражданин РФ, Навальный волен уезжать и возвращаться в Россию по своему усмотрению.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (к ним среди прочего относится и боевое отравляющее вещество "Новичок").

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.

14 сентября факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также исследования лабораторий Франции и Швеции.

В тот же день пресс-служба "Шарите" сообщила, что Навальный чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.