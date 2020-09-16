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ПОЛИТИКА

МИД Украины призывает мир к давлению на Россию из-за отравления Навального

В МИД Украины подчеркнули, что Киев полностью доверяет результатам анализа биологических проб российского оппозиционера Алексея Навального, которые были получены в Германии.

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МИД Украины: Ответственные за нарушение Конвенции о запрете химического оружия должны быть наказаны
МИД Украины: Ответственные за нарушение Конвенции о запрете химического оружия должны быть наказаны
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины призывает мир к давлению на Россию из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном 16 сентября.

В МИД подчеркнули, что Украина полностью доверяет результатам анализа биологических проб Навального, которые были получены в Германии, а также независимым исследованиям профильных лабораторий во Франции и Швеции, подтвердившим отравление российского оппозиционера.

По данным МИД, в связи с этим Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ, чтобы эта страна прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право, направляя свою агрессию против собственных граждан и других государств.

"Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права и должно быть строго осуждено. Ответственные за такое грубое нарушение Конвенции о запрете химического оружия должны быть наказаны", – говорится в сообщении.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (к ним среди прочего относится и боевое отравляющее вещество "Новичок"). 2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

7 сентября в "Шарите" сообщили о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram. "Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс", – написал он.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального. Там заявили, что применение яда, которым отравили Навального, может рассматриваться как использование химического оружия.

Веществом нервно-паралитического действия "Новичок" в 2018 году в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, в 2015 году покушение с применением, предположительно, вещества класса "Новичок" было совершено на болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Все трое выжили после покушения. По данным британских и болгарских правоохранителей и журналистских расследований, к этим покушениям могут быть причастны агенты российской военной разведки.

Теги: Россия, Германия, Украина, Алексей Навальный, МИД Украины, Новичок, отравление Навального
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