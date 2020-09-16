МИД Украины призывает мир к давлению на Россию из-за отравления Навального

В МИД Украины подчеркнули, что Киев полностью доверяет результатам анализа биологических проб российского оппозиционера Алексея Навального, которые были получены в Германии.

Министерство иностранных дел Украины призывает мир к давлению на Россию из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном 16 сентября.

В МИД подчеркнули, что Украина полностью доверяет результатам анализа биологических проб Навального, которые были получены в Германии, а также независимым исследованиям профильных лабораторий во Франции и Швеции, подтвердившим отравление российского оппозиционера.

По данным МИД, в связи с этим Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ, чтобы эта страна прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право, направляя свою агрессию против собственных граждан и других государств.

"Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права и должно быть строго осуждено. Ответственные за такое грубое нарушение Конвенции о запрете химического оружия должны быть наказаны", – говорится в сообщении.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (к ним среди прочего относится и боевое отравляющее вещество "Новичок"). 2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

7 сентября в "Шарите" сообщили о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram. "Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс", – написал он.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального. Там заявили, что применение яда, которым отравили Навального, может рассматриваться как использование химического оружия.