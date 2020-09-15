Навального можно любить. Можно ненавидеть. Но трудно не уважать

Силен!

Все-таки кто бы как бы ни относился к Навальному, у меня он вызывает большое уважение.

Человек не успел в себя прийти – и уже обращается к сторонникам. Уже сказал, что вернется по месту отравления – на родину. (Родина поспешила ответить – рады! Ждем-с! Всегда готовы принять! Без него – скучно!)

Пустые слова? Во-первых, в такую минуту любые слова не пустые. Трудно, наверное, говорить-то! Во-вторых, он отлично знает, что эти его слова запомнят, что за этот базар придется ответить. Значит, готов ответить (не факт, что реально вернется – увидим, но серьезную готовность – да, показал!).

Да, он непопулярный – об этом ясно говорит "наличие отсутствия реакции" на его отравление. Чем громче она на Западе (можно только гадать о причинах – например, убийство Немцова ничего похожего не вызвало), тем тише она в России. (Эхо – всего лишь эхо Запада.)

И несмотря на это! – он готов буквально карабкаться ногтями по льду, безусловно, ставя на карту все – рваться к победе.

Опять можно долго спорить – только к своей победе, только к власти или есть более общие и "высокие" идеи?

Но одно – бесспорно. Кураж. Воля. Храбрость. Все это есть у него. Кажется – что у единственного человека в России, а то и на всем "постсоветском пространстве".

Можно любить. Можно ненавидеть (не только "по должности". Есть и идейные враги). Можно смотреть вполне отстраненно. Но трудно не уважать.

Источник: Леонид Радзиховский / Facebook