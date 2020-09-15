ГОРДОН
 
 
Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский

Журналист и публицист.


все материалы автора

Навального можно любить. Можно ненавидеть. Но трудно не уважать

Силен!

Все-таки кто бы как бы ни относился к Навальному, у меня он вызывает большое уважение.

Человек не успел в себя прийти – и уже обращается к сторонникам. Уже сказал, что вернется по месту отравления – на родину. (Родина поспешила ответить – рады! Ждем-с! Всегда готовы принять! Без него – скучно!)

Пустые слова? Во-первых, в такую минуту любые слова не пустые. Трудно, наверное, говорить-то! Во-вторых, он отлично знает, что эти его слова запомнят, что за этот базар придется ответить. Значит, готов ответить (не факт, что реально вернется – увидим, но серьезную готовность – да, показал!).

Да, он непопулярный – об этом ясно говорит "наличие отсутствия реакции" на его отравление. Чем громче она на Западе (можно только гадать о причинах – например, убийство Немцова ничего похожего не вызвало), тем тише она в России. (Эхо – всего лишь эхо Запада.)

И несмотря на это! – он готов буквально карабкаться ногтями по льду, безусловно, ставя на карту все – рваться к победе.

Опять можно долго спорить – только к своей победе, только к власти или есть более общие и "высокие" идеи?

Но одно – бесспорно. Кураж. Воля. Храбрость. Все это есть у него. Кажется – что у единственного человека в России, а то и на всем "постсоветском пространстве".

Можно любить. Можно ненавидеть (не только "по должности". Есть и идейные враги). Можно смотреть вполне отстраненно. Но трудно не уважать.

Источник: Леонид Радзиховский / Facebook

Теги: Россия, Алексей Навальный, Леонид Радзиховский, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кучеренко: Мои дети учатся в Киеве, а не в Штатах или Англии
Кучеренко: Мои дети учатся в Киеве, а не в Штатах или Англии G
Татьяна РАЙДА
Жертвы "Новичка", полония и других ядов. Самые громкие отравления за время президентства Путина
Жертвы "Новичка", полония и других ядов. Самые громкие отравления за время президентства Путина G
Наталия ДВАЛИ
  IT-бизнесмен из США Талан: Против политически активных россиян применяется современное цифровое оружие, превратившее Россию в концлагерь
  IT-бизнесмен из США Талан: Против политически активных россиян применяется современное цифровое оружие, превратившее Россию в концлагерь G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила лирическую песню. Аудио
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти
"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти
Звезда "Секса в большом городе" Никсон отреагировала на заявление автора "Гарри Поттера" о трансгендерах
Звезда "Секса в большом городе" Никсон отреагировала на заявление автора "Гарри Поттера" о трансгендерах
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним
"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
41-летняя Ефросинина показала утренний ритуал красоты
41-летняя Ефросинина показала утренний ритуал красоты
"Искусительница". Ребрик позировала в нижнем белье
"Искусительница". Ребрик позировала в нижнем белье
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS