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"Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет". Пригожин перечислил 1 млн руб. Навальному и напомнил о его долге

Российский бизнесмен Евгений Пригожин перевел 1 млн руб. (около $13 тыс.) в берлинскую клинику "Шарите" на лечение оппозиционера Алексея Навального, сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

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У Пригожина заявили, что клиника "Шарите" отчиталась о предыдущих расходах
У Пригожина заявили, что клиника "Шарите" отчиталась о предыдущих расходах
Фото: EPA

Российский бизнесмен, глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", сделал очередной перевод денег в берлинскую клинику "Шарите", где находится на лечении российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба компании "Конкорд" на странице во "ВКонтакте".

Пригожин перевел 1 млн руб. (около $13 тыс.), этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального до выздоровления, отметили в пресс-службе.

"Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен", – заявил Пригожин.

В компании отметили, что клиника отчиталась о предыдущих расходах.

О первом переводе Пригожина клинике "Шарите" 31 августа сообщило издание "Подъем" в своем Telegram-канале. Бизнесмен сообщал, что направит на лечение Навального его же долг, выкупленный у компании "Московский школьник", в размере 107 117 руб. (около $1,4 тыс.).

30 августа директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что судебные приставы заблокировали на счетах ФБК 30,3 млн руб. (около $400 тыс.). По решению суда, Пригожин должен получить по 29 млн руб. (около $382 тыс.) с Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь за долг, который Пригожин выкупил у них 25 августа.

Как пишет "Немецкая волна", в декабре 2018 года в Москве зафиксировали вспышку дизентерии среди воспитанников нескольких детских садов, учеников и учителей ряда школ. В начале 2019-го Навальный на своем YouTube-канале связал эпидемию с плохим качеством продуктов, поставщиком которых являлись компании "Московский школьник" и "Конкорд" – обе связывают с Пригожиным.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы распорядился взыскать с Навального, ФБК и Соболь по 29,2 млн руб. по иску "Московского школьника", а также обязал Навального и ФБК удалить с YouTube-канала ролик, в котором упоминалась компания, и опровергнуть порочащие ее сведения.

В конце июля 2020 года Навальный принял решение закрыть ФБК из-за того, что сумма по иску слишком большая и он даже не будет пытаться ее собрать.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

Теги: Германия, Алексей Навальный, Берлин, Шарите, YouTube, ФБК, Евгений Пригожин, Новичок, Иван Жданов, отравление Навального
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