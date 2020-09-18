В НАТО считают, что Путин попытается убить Навального по возвращению в Россию – СМИ

Разведчики НАТО уверены, что если российский оппозиционер Алексей Навальный вернется в Россию, то как минимум столкнется с массовыми преследованиями. Также есть большая вероятность, что лидер РФ Владимир Путин предпримет новую попытку устранения оппонента, заявили разведчики изданию Business Insider.

Президент России Владимир Путин попытается убить оппозиционного политика Алексея Навального еще раз, если тот вернется домой. В этом убеждены разведчики НАТО, которые рассказали об этом изданию Business Insider.

Разведчики считают, что Навальный еще может передумать возвращаться на родину. Вместе с тем, они пришли к выводу, что оппозиционер считает, что после провала с "Новичком" Путину будет достаточно сложно повторить свою попытку, особенно учитывая гнев Германии, способной повлиять на Кремль через общий проект газопровода "Северный поток".

Один из собеседников издания отмечает, что если Навальный вернется в Россию, то как минимум столкнется с массовыми преследованиями и, возможно, арестом. Однако когда Путин решит, что по мере завершения строительства "Северного потока" Запад уже не сможет нанести ему болезненный удар, Навального могут просто найти мертвым, подчеркивает он.

Еще один разведчик припомнил отравление в Солсбери и подчеркнул, что Путин не видит угрозы со стороны Запада за его действия. По словам сотрудника НАТО, Путин "послал убийц, чтобы распылить "Новичок" по всему Солсбери, убил англичанку, а британцы даже не выгнали посла".

Третий разведчик подчеркивает, что существуют некоторые разногласия по поводу того сам ли Путин отдавал приказ об атаке на Навального или это была инициатива его приспешников. Но присутствие "Новичка", по его мнению, все же указывает на непосредственное причастие российского президента.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.