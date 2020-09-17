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Навального хотят номинировать на Нобелевскую премию мира

Профессор американского Rutgers University Сергей Ерофеев сообщил, что российского оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Навальный был отравлен 20 августа во время командировки в Сибирь
Навальный был отравлен 20 августа во время командировки в Сибирь
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули российского оппозиционного политика Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом 16 сентября в Facebook написал социолог, профессор американского Rutgers University Сергей Ерофеев.

"Эта идея не совсем нова, но она стала актуальнее и должна найти широкий отклик, тем более что теперь Навального поддерживают даже не 2% россиян (спасибо "Левада-центру" и на том), а гораздо больше, о чем свидетельствуют оглушительные победы Ксении Фадеевой и Сергея Бойко в Томске и Новосибирске", – отметил профессор.

По его словам, процесс выдвижения начали ученые, но к ним могут присоединиться государственные деятели или представители международных организаций.

"Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей", – подчеркнул Ерофеев.

https://www.facebook.com/erofeev/posts/10157583901868061

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, Нобелевская премия, отравление Навального
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