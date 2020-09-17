Посольство РФ запросило консульский доступ к Навальному – СМИ

Российские дипломаты в Германии хотят встретиться с оппозиционером Алексеем Навальным, который лечится в берлинской клинике "Шарите". Они ссылаются на статью 46 Венской конвенции о консульских сношениях, согласно которой сотрудники диппредставительства имеют свободный доступ к гражданам представляемой страны, пишет "Коммерсантъ".

Посольство России в Берлине направило в министерство иностранных дел Германии ноту об обеспечении консульского доступа к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который после отравления лечится в клинике "Шарите". Об этом 16 сентября написало издание "Коммерсантъ".

Российские дипломаты сослались на Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, в которой говорится, что консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.