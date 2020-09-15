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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Возвращение Навального и Ходорковского, Путин и вакцина, Лукашенко, Трамп или Байден. Интервью Бацман с Кохом. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с бывшим вице-премьером РФ Альфредом Кохом. Интервью записывали 14 сентября по Skype. Во время интервью Кох говорил о встрече президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, о белорусской оппозиции и ее перспективах, о санкциях и их влиянии на РФ, о возвращении на родину российских оппозиционеров Алексея Навального и Михаила Ходорковского, о протестах в Хабаровске, российской вакцине от коронавируса, а также о противостоянии Дональда Трампа и Джо Байдена на президентских выборах в США.

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Кох родился в 1961 году в городе Зыряновске (сейчас – Алтай, Казахстан). Окончил Ленинградский финансово-экономический институт (сейчас – Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "экономическая кибернетика". Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Методы комплексной оценки территориальных условий размещения промышленных объектов".

В 1993 году Кох был назначен заместителем председателя Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, а с 1996-го по 1997 год возглавлял его. Политик был сторонником масштабной приватизации госимущества.

С марта по август 1997 года занимал должность заместителя председателя российского правительства, с 2000-го по 2001 год был генеральным директором холдинга "Газпром-Медиа".

Выпустил несколько книг.

С 2015 года живет в Германии. Женат. Дочь Коха – Ольга Кох – комик, живет в Великобритании.

Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Беларусь, Александр Лукашенко, Алексей Навальный, Джо Байден, Альфред Кох, вакцинация, Алеся Бацман, Дональд Трамп, коронавирус, протесты в Беларуси, отравление Навального
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