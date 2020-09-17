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Европарламент принял резолюцию в связи с отравлением Навального

Европейский парламент сегодня утвердил резолюцию об отравлении Алексея Навального, призвав Россию к расследованию инцидента, а страны-члены Евросоюза – к усилению антироссийских санкций.

В поддержку резолюции высказались 532 депутата
В поддержку резолюции высказались 532 депутата
Фото: depositphotos.com

Депутаты Европарламента сегодня большинством голосов приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

В поддержку резолюции высказались 532 депутата, "против" – 84, 72 депутата воздержались.

По данным "Немецкой волны", Европарламент выступил за неотложный запуск международного расследования отравления Навального с привлечением к нему Европейского Совета, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия. Парламентарии призвали власти России к сотрудничеству с ОЗХО "для обеспечения непредвзятого международного расследования и привлечения к ответственности причастных к преступлению против Навального".

Согласно резолюции, министры иностранных дел стран ЕС на заседании 21 сентября должны "занять активную позицию" по этому вопросу. Европарламент "требует, чтобы ЕС как можно быстрее принял список масштабных ограничительных мер и усилил существующие санкции против России.

Кроме того, Европарламент призвал власти стран-членов ЕС уделить первоочередное внимание утверждению и реализации в ближайшем будущем санкционного механизма союза в области прав человека по типу "списка Магнитского", который будет включать физических лиц и может предусматривать секторальные санкции, направленные против российских властей.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Теги: оппозиция, Алексей Навальный, Европарламент, отравление, расследование, Рикард Йозвяк, отравление Навального
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