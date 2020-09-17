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Юрий Фельштинский
Юрий Фельштинский

Российско-американский историк. Проживает в США. Один из авторов книги "ФСБ взрывает Россию".


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Как поймать российского шпиона? Введите в поиске "Нет доказательств, что Навальный отравлен". Кого вы поймали? Опс… Трампа!

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Как поймать российского шпиона. Краткая инструкция.

На самом деле это очень просто. Каждый раз, когда Кремль создает международный кризис, начинается вспомогательная операция по контролю потенциального ущерба, нанесенного международному престижу России. Поскольку речь идет об очень серьезных кризисах, ФСБ и ГРУ разрешается в этих случаях "сжигать агентов": агентам и нелегалам дается указание участвовать в контроле потенциального ущерба, даже если это ведет к риску привлечь к себе излишнее внимание, вызвать подозрение или быть раскрытым как российский агент зарубежными спецслужбами.

За последние несколько лет Путиным было создано несколько международных кризисов, требовавших контроля потенциального ущерба. Назовем их:

  • убийство Александра Литвиненко, ноябрь 2006-го;
  • вторжение в Грузию, август 2008-го;
  • вторжение в Украину, март – апрель 2014;
  • российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году;
  • отравление Сергея и Юлии Скрипалей, март 2018-го;
  • и последний (пока) – отравление Алексея Навального, август 2020-го.

Итак, чтобы выявить российского шпиона, все, что вы должны сделать, – это задать ему (или ей) вопрос, что он (или она) думает по одному из этих пунктов. Если вызвавший у вас подозрение человек является российским агентом, он ответит примерно следующее:

  • нет доказательств того, что Литвиненко был отравлен Путиным. Россия не настолько глупа, чтобы использовать радиоактивные яды. Скорее всего, это сделано врагами Путина, чтобы навредить его репутации за границей;
  • никто не знает, что на самом деле случилось в Грузии в 2008 году. Похоже, Грузия сама начала войну против двух своих республик – Абхазии и Южной Осетии, и России ничего не оставалось, как вмешаться, чтобы спасти жизни людей;
  • Крым всегда принадлежал России. У России есть все права на эту территорию. Жители Крыма давно хотели воссоединиться с Россией, и это желание было подтверждено референдумом. Конфликт в Восточной Украине никакого отношения к России не имеет, и нет доказательств того, что Россия вовлечена в этот конфликт. Но Россия теперь там нужна, чтобы закончить этот внутренний украинский конфликт мирно;
  • нет доказательств того, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы в 2016 году;
  • нет доказательств того, что Россия стоит за отравлением Скрипалей. "Новичок" производят в целом ряде стран, не только в России;
  • нет никаких доказательств того, что Навальный отравлен Россией;

Но что делать, если подозреваемых под рукой нет? Как же вам отловить шпиона в таком случае?

Это очень просто сделать при помощи интернета. В поисковой системе нужно сделать запрос по ключевым словам, используя указанные нами в инструкции типичные ответы российских агентов. В случае Навального, например, вы вводите в поисковую систему фразу "Нет никаких доказательств того, что Навальный отравлен" и смотрите на результаты.

Удача! Видите, вы поймали путинского агента. Давайте посмотрим, кого именно вы поймали.   

Опс... Зовут его Дональд Трамп. Сейчас он – президент Соединенных Штатов Америки.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Россия, США, Алексей Навальный, Кремль, Юрий Фельштинский, отравление Навального
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