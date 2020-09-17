Как поймать российского шпиона? Введите в поиске "Нет доказательств, что Навальный отравлен". Кого вы поймали? Опс… Трампа!

Российско-американский историк. Проживает в США. Один из авторов книги "ФСБ взрывает Россию".
Как поймать российского шпиона. Краткая инструкция.
На самом деле это очень просто. Каждый раз, когда Кремль создает международный кризис, начинается вспомогательная операция по контролю потенциального ущерба, нанесенного международному престижу России. Поскольку речь идет об очень серьезных кризисах, ФСБ и ГРУ разрешается в этих случаях "сжигать агентов": агентам и нелегалам дается указание участвовать в контроле потенциального ущерба, даже если это ведет к риску привлечь к себе излишнее внимание, вызвать подозрение или быть раскрытым как российский агент зарубежными спецслужбами.
За последние несколько лет Путиным было создано несколько международных кризисов, требовавших контроля потенциального ущерба. Назовем их:
Итак, чтобы выявить российского шпиона, все, что вы должны сделать, – это задать ему (или ей) вопрос, что он (или она) думает по одному из этих пунктов. Если вызвавший у вас подозрение человек является российским агентом, он ответит примерно следующее:
Но что делать, если подозреваемых под рукой нет? Как же вам отловить шпиона в таком случае?
Это очень просто сделать при помощи интернета. В поисковой системе нужно сделать запрос по ключевым словам, используя указанные нами в инструкции типичные ответы российских агентов. В случае Навального, например, вы вводите в поисковую систему фразу "Нет никаких доказательств того, что Навальный отравлен" и смотрите на результаты.
Удача! Видите, вы поймали путинского агента. Давайте посмотрим, кого именно вы поймали.
Опс... Зовут его Дональд Трамп. Сейчас он – президент Соединенных Штатов Америки.
Источник: "ГОРДОН"