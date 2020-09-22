Песков обвинил соратников Навального в сокрытии улик

Расследование обстоятельств отравления российского оппозиционера Алексея Навального затруднено, так как "многие улики" увезли сопровождающие лица, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального вывезли улики после его отравления.

"Мы до этого слышали заявления о том, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств, улик и так далее. Мы не знаем, что еще они увезли, но знаем точно, что что-то важное они увезли", – сказал он в комментарии радиостанции "Эхо Москвы" 22 сентября.

Песков утверждает, что российские правоохранители, которые проводят доследственную проверку, "испытывают определенные проблемы, потому что многие улики, к сожалению, были увезены".

"Здесь надо понять, сознательно пытаются скрыть некие улики или несознательно, что за этим стоит", добавил он.

Кроме того, по утверждению Пескова, у РФ есть "проблемы в получении информации" из Германии об отравлении Навального.

Из-за этого, считает спикер Путина, затрудняются "все следственные действия".

21 сентября Навальный сообщил, что 30-дневный срок, отведенный на доследственную проверку, истек и потребовал вернуть одежду, в которой он был в день отравления.

"Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", – заявил Навальный.

Уголовного дела по факту его отравления в РФ нет, подчеркнул оппозиционер.

Песков отвечая на вопрос журналиста, сказал, что вопрос возвращения одежды "не профиль" Кремля.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.