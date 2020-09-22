Нардепа Юрченко арестовали, в ЕС Лукашенко назвали нелегитимным. Главное за день

Арест нардепа
Народный депутат Александр Юрченко (бывший "слуга народа") взят под стражу с правом выхода под залог в 3 млн грн по делу о взяточничестве.
Свежие рейтинги
Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в середине сентября, то наибольшее количество голосов получила бы "Слуга народа" – 21,5%. Проходной барьер преодолевают еще четыре политсилы.
Зеленский в ООН
Российская агрессия в отношении Украины доказала, что человечество не усвоило уроки Второй мировой войны. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении по случаю 75-летия основания ООН.
Военные маневры агрессора
Вооруженные силы Российской Федерации начали командно-штабные учения "Кавказ-2020". Маневры продлятся до 26 сентября на территории Южного военного округа, к составу которого Россия относит и оккупированный Крым.
Требование Навального
Российский оппозиционер Алексей Навальный требует, чтобы ему вернули одежду, в которой он был в день отравления. По словам политика, это "очень важный вещдок".
ЕС и Беларусь
Министры иностранных дел стран Европейского союза договорились не считать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Вопрос о введении санкций против чиновников режима отложен из-за позиции Кипра.
США и Иран
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против стран, компаний и частных лиц, которые будут причастны к поставкам Ирану вооружений.