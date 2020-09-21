ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Комитет избирателей Украины попросил "Слугу народа" не использовать вузы в политических целях

20 сентября партия "Слуга народа" провела возле красного корпуса Киевского нацуниверситета съезд, на котором выдвинула кандидатов в Киевсовет. В Комитете избирателей Украины посчитали, что проведение партией власти таких мероприятий в государственных вузах может расцениваться как проявление административного ресурса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Партия власти избрала столичный университет местом проведения предвыборной акции
Партия власти избрала столичный университет местом проведения предвыборной акции
Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Facebook

Комитет избирателей Украины (КИУ) призвал партию "Слуга народа" уважать независимость высших учебных заведений и прекратить использование репутации вузов в политических целях. Об этом сказано в комментарии о проведении предвыборного мероприятия на территории главного (красного) корпуса Киевского национального университета имени Шевченко, который КИУ разместил в Facebook.

Съезд "Слуги народа" противоречил принципам, заложенным в законе Украины "Об образовании", считают в комитете.

"Проведение партией власти мероприятий агитационного характера в государственных вузах может быть проявлением административного ресурса. Поскольку государственные вузы зависимы от объемов бюджетного финансирования и решений органов власти, их руководство фактически может быть вынуждено идти на сотрудничество с провластными политическими партиями, несмотря на положения действующего законодательства", – заявили в КИУ.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4378739368834452

20 сентября напротив главного корпуса КНУ партия "Слуга народа" выдвигала своих кандидатов в Киевсовет. Ирина Верещук была официально утверждена как кандидат на пост мэра столицы. В собрании принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

Студенческий парламент КНУ осудил проведение этого съезда на территории вуза. Согласно закону Украины "Об образовании", политические партии не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях, указали в организации.

21 сентября студенты вуза провели акцию "Нет зеленому КНУ", осудив решение ректората разрешить партии "Слуга народа" проводить политическое мероприятие на территории красного корпуса университета.

В "Слуге народа" утверждают, что их мероприятие проходило в выходной день, когда студентов и преподавателей не было, и что оно формально не являлось агитационным.

Теги: образование, Комитет избирателей Украины, Киевсовет, КНУ, вузы, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
Известно имя актера, который станет следующим Джеймсом Бондом – СМИ
Известно имя актера, который станет следующим Джеймсом Бондом – СМИ
Цибульская позировала в образе балерины, сидя на дороге
Цибульская позировала в образе балерины, сидя на дороге
"Это женщина, данная мне Богом". Муж Дорофеевой Dantes показал фото с другой девушкой
"Это женщина, данная мне Богом". Муж Дорофеевой Dantes показал фото с другой девушкой
Кардашян готовится разводиться с Уэстом – СМИ
Кардашян готовится разводиться с Уэстом – СМИ
"Пусть это впишут в учебники по нейробиологии". Навальный рассказал, как его после отравления исцелила жена
"Пусть это впишут в учебники по нейробиологии". Навальный рассказал, как его после отравления исцелила жена
Названы победители премии "Эмми 2020"
Названы победители премии "Эмми 2020"
  "Молода вовчиця". Винник и Шоптенко станцевали на концерте певца в Житомире. Видео
  "Молода вовчиця". Винник и Шоптенко станцевали на концерте певца в Житомире. Видео
"Стараюсь быть достойным женщины, которая посвятила мне свои годы". 90-летний Чапкис женился в четвертый раз
"Стараюсь быть достойным женщины, которая посвятила мне свои годы". 90-летний Чапкис женился в четвертый раз
  Crazy Train. Осборн выпустил анимационный клип на трек 40-летней давности. Видео
  Crazy Train. Осборн выпустил анимационный клип на трек 40-летней давности. Видео
"Превентивная мера". Тарзан объяснил, почему публично рассказал о своей измене Королевой
"Превентивная мера". Тарзан объяснил, почему публично рассказал о своей измене Королевой
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Утро в Киеве". Loboda сообщила, что находится в столице Украины
"Утро в Киеве". Loboda сообщила, что находится в столице Украины
  "Крепость Хаджибей". Вышел трейлер фильма о периоде русско-турецкой войны и казаке, влюбленном в турчанку. Видео
  "Крепость Хаджибей". Вышел трейлер фильма о периоде русско-турецкой войны и казаке, влюбленном в турчанку. Видео
Grosu заявила о разводе и рассказала о причинах расставания с мужем
Grosu заявила о разводе и рассказала о причинах расставания с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS