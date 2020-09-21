Комитет избирателей Украины попросил "Слугу народа" не использовать вузы в политических целях

20 сентября партия "Слуга народа" провела возле красного корпуса Киевского нацуниверситета съезд, на котором выдвинула кандидатов в Киевсовет. В Комитете избирателей Украины посчитали, что проведение партией власти таких мероприятий в государственных вузах может расцениваться как проявление административного ресурса.

Комитет избирателей Украины (КИУ) призвал партию "Слуга народа" уважать независимость высших учебных заведений и прекратить использование репутации вузов в политических целях. Об этом сказано в комментарии о проведении предвыборного мероприятия на территории главного (красного) корпуса Киевского национального университета имени Шевченко, который КИУ разместил в Facebook.

Съезд "Слуги народа" противоречил принципам, заложенным в законе Украины "Об образовании", считают в комитете.

"Проведение партией власти мероприятий агитационного характера в государственных вузах может быть проявлением административного ресурса. Поскольку государственные вузы зависимы от объемов бюджетного финансирования и решений органов власти, их руководство фактически может быть вынуждено идти на сотрудничество с провластными политическими партиями, несмотря на положения действующего законодательства", – заявили в КИУ.

20 сентября напротив главного корпуса КНУ партия "Слуга народа" выдвигала своих кандидатов в Киевсовет. Ирина Верещук была официально утверждена как кандидат на пост мэра столицы. В собрании принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

Студенческий парламент КНУ осудил проведение этого съезда на территории вуза. Согласно закону Украины "Об образовании", политические партии не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях, указали в организации.

21 сентября студенты вуза провели акцию "Нет зеленому КНУ", осудив решение ректората разрешить партии "Слуга народа" проводить политическое мероприятие на территории красного корпуса университета.

В "Слуге народа" утверждают, что их мероприятие проходило в выходной день, когда студентов и преподавателей не было, и что оно формально не являлось агитационным.