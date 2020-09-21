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ПОЛИТИКА

"Агитации не было в принципе". В "Слуге народа" заявили, что не допускали нарушений на партийной акции в КНУ

Выдвижение кандидатов на местные выборы от партии "Слуга народа", которое состоялось на территории красного корпуса Киевского нацуниверситета, не нарушало ни избирательное, ни образовательное законодательство. Об этом заявили в партийной пресс-службе.

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В выходной проводить политическую акцию в КНУ было можно, считают в "Слуге народа"
В выходной проводить политическую акцию в КНУ было можно, считают в "Слуге народа"
Фото: depositphotos.com

Обвинения партии "Слуга народа" в нарушениях закона во время мероприятия, проведенного на территории Киевского национального университета, безосновательны. Об этом говорится в заявлении, которое партийная пресс-служба опубликовала 21 сентября в Telegram.

Во время выдвижения и представления кандидатов в депутаты Киевсовета соблюдались как нормы избирательного законодательства, так и избирательного, настаивают в политсиле, приведя три основных аргумента.

Первый. Мероприятие состоялось на открытой территории вуза в выходной день, когда не проводится учебный процесс, в отсутствие  преподавателей и студентов. Не использовались аудитории или корпуса учебного заведения, его работники не привлекались к организации мероприятия, а сцену демонтировали и убрали в тот же день.

Второй. Агитации не было "в принципе", поскольку, в соответствии с Избирательным кодексом, она происходит только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса.

Третий. Политические оппоненты "Слуги народа" не раз проводили свои мероприятия на территории вузов.

Кроме того, внутренний дворик красного корпуса КНУ должен быть публично доступным в дневное время, являясь частью истории и культуры Киева, заявили в пресс-службе партии.

20 сентября напротив главного корпуса КНУ партия "Слуга народа" выдвигала своих кандидатов в Киевсовет. Ирина Верещук была официально утверждена как кандидат на пост мэра столицы. В собрании принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

Студенческий парламент КНУ осудил проведение этого съезда на территории вуза. Согласно закону Украины "Об образовании", политические партии не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях, указали в организации.

21 сентября студенты вуза провели акцию "Нет зеленому КНУ", осудив решение ректората разрешить партии "Слуга народа" проводить политическое мероприятие на территории красного корпуса университета.

Теги: Киев, образование, Киевсовет, КНУ, законодательство, местные выборы, Избирательный кодекс, Слуга народа
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