Борислав Береза окончательно подтвердил свое участие в выборах мэра Киева

Киевом в течение десятилетий управляют случайные люди, утверждает бывший внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза. Он заявил, что будет баллотироваться в мэры, а его политсила "ЭкоПартия" выдвинет кандидатов в Киевсовет.

Бывший внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что принял окончательное решение баллотироваться в мэры Киева. Об этом он 12 августа написал в Telegram.

"Киевом десятилетиями руководили случайные люди, которые не имели ни конкретной стратегии, ни собственного видения будущего нашей столицы. Цель этих горе-руководителей – за счет киевлян "решать" различные проблемы всей страны, лоббировать политические решения и обеспечить благосостояние собственных семей. На киевлян им просто наплевать. Этому нужно положить конец", – утверждает Береза.

По его словам, новые люди во власти должны перестать работать на группы влияния и застройщиков.

Политическая сила Березы "ЭкоПартия" выдвинет кандидатов в депутаты Киевсовета, добавил политик.

Впервые о желании пойти в мэры столицы Береза заявил 10 июля в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что будет баллотироваться на второй срок. От правящей партии "Слуга народа" на выборы пойдет народный депутат Ирина Верещук. Также об участии в кампании заявил шоумен Сергей Притула (партия "Голос").

В октябре 2015 года Кличко выиграл выборы мэра Киева, набрав 64,1% голосов избирателей, на втором месте с результатом 32,1% оказался Береза.