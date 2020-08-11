Притула: Когда я стану мэром Киева, мне не надоест через год и я не сложу мандат

Шоумен Сергей Притула заявил, что у Киева второй по величине бюджет после государственного, он ежегодно осваивается "не просто бездарно, а преступно".

Шоумен Сергей Притула во время объявления о своем выдвижении в мэры Киева заявил, что хочет видеть лучший Киев и он может таким стать. Видео его выступления опубликовала политсила "Голос" в Facebook.

"Я хочу видеть лучший Киев – чистый, безопасный, инклюзивный, незагазированный, с умным строительным планированием, а не загроможденный. Я хочу видеть Киев, в котором люди не стареют в пробках. И Киев, в котором не жалуются на качество питьевой воды. И Киев может таким быть, потому что для этого есть все основания", – отметил шоумен.

Притула заявил, что у Киева второй по величине бюджет после государственного, он ежегодно осваивается "не просто бездарно, а преступно".

"Потому что только в Киеве могут выделяться миллиарды гривен на строительство метро, но за шесть лет так и не появляется ни одна станция. Только в Киеве могут заложить на ремонт Шулявского моста 600 млн грн, а он обходится 1,7 млрд грн", – подчеркнул он.

Притула добавил, что уверен в своих силах, так как идет на выборы не один, а с командой профессионалов.

"Вы в этом списке людей, с которыми я иду, не найдете свадебных фотографов, не найдете там моих кумовьев, институтских друзей или участников шоу "Варьяты". Простите. Специалистов там вы найдете обязательно. Я могу вам пообещать, что когда я стану мэром, через год мне не надоест и я не сложу мандат", – отметил шоумен.

11 августа Притула объявил, что идет в мэры Киева от партии "Голос".

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем" и талант-шоу "Украина слезам не верит" и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским солдатам, принимающим участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября. Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок. От партии "Слуга народа" на выборы пойдет депутат Ирина Верещук.