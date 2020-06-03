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Томенко будет баллотироваться в мэры Киева

Партия "Рідна країна" выдвинула бывшего вице-премьера Николая Томенко кандидатом на пост мэра столицы.

Томенко хочет стать мэром
Томенко хочет стать мэром
Фото: Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" / Facebook

Бывший вице-премьер и вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко будет участвовать в выборах мэра Киева. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба партии "Рідна країна", которую он возглавляет.

По словам политика, завершается формирование команды для выборов в городской совет Киева. Также политсила готовится бороться за мандаты в местных советах шести областей.

В 2019 году Томенко говорил о намерении баллотироваться в мэры столицы в случае объявления досрочных выборов.

С июня 2014 года мэром Киева является Виталий Кличко. Он сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

В праймериз для определения кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" хотят участвовать Александр Дубинский и Николай Тищенко.

Томенко был народным депутатом IV–VIII созывов, в 2007–2012 годах – заместитель председателя Верховной Рады. В 2005 году занимал пост вице-премьера по гуманитарным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко. Главой партии "Рідна країна" Томенко избрали летом 2016 года.

Теги: Киев, Николай Томенко, местные выборы
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