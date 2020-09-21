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"Слуга народа" изменила список на выборы в Киевсовет после представления на конференции. Корниенко объяснил, почему

Список партии "Слуга народа" на выборы в Киевсовет, представленный на конференции, отличается от опубликованного позже в официальном Facebook политсилы. Глава партии Александр Корниенко заявил, что в ходе церемонии во дворе красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко на сцену выходили как представители первой десятки, так и лидеры по округам, а формально конференция прошла раньше.

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Корниенко объяснил, почему были представлены разные списки
Корниенко объяснил, почему были представлены разные списки
Фото: Слуга Народу / Facebook

Партия "Слуга народа" изменила список кандидатов на выборы в Киевсовет уже после представления на конференции политсилы 20 сентября. 

В списке, представленном на мероприятии, были 

  1. Руководительница общественной организации "Город-сад" Евгения Кулеба.
  2. Правозащитник и юрист Михаил Присяжнюк.
  3. Юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.
  4. Дзюдоист Георгий Зантарая.
  5. Основатель благотворительного фонда "Культурные новации", бизнесмен Владислав Трубицын.
  6. Правозащитник и предприниматель Юрий Федоренко.
  7. Общественный деятель, глава совета по урбанистике Киева Виталий Селик.
  8. Замминистра образования и науки Андрей Витренко.
  9. Призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова.
  10. Преподаватель Национального авиационного университета Ксения Семенова.
  11. Руководитель ОО "Ветеранское дело", ветеран Алексей Киселев.
  12. Президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин.

Позже на официальной странице партии в Facebook появился другой список первой десятки кандидатов.

  1. Евгения Кулеба.
  2. Михаил Присяжнюк.
  3. Елена Говорова.
  4. Юрий Федоренко.
  5. Владислав Трубицин.
  6. Адвокат Лилия Пашинная.
  7. Георгий Зантарая.
  8. Андрей Витренко.
  9. Телевизионный продюсер Виктория Бурдукова.
  10. Экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Таким образом, в новом списке не оказалось Маляр, Селика, Семеновой, Киселева и Брагина. 

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/952863991886267

Председатель партии, нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко в комментарии LB.ua объяснил отличия в списках.

"Формально-юридически наша конференция по выдвижению кандидатов в Киевсовет состоялась в воскресенье в 11.00. Позже во внутреннем дворике университета имени Шевченко была уже вторая, более торжественная официальная часть. В ходе церемонии во дворе красного корпуса на сцену выходили как представители первой десятки, так и лидеры по округам. Действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все учимся на ходу буквально. Те, кто выходит на сцену, почти наверняка станут депутатами. И это касается не только Киева, но и других городов, где уже прошли местные конференции – их было около 15", – сказал политик.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киевсовет, местные выборы, Слуга народа, Александр Корниенко
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