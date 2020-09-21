"Слуга народа" изменила список на выборы в Киевсовет после представления на конференции. Корниенко объяснил, почему

Список партии "Слуга народа" на выборы в Киевсовет, представленный на конференции, отличается от опубликованного позже в официальном Facebook политсилы. Глава партии Александр Корниенко заявил, что в ходе церемонии во дворе красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко на сцену выходили как представители первой десятки, так и лидеры по округам, а формально конференция прошла раньше.

Партия "Слуга народа" изменила список кандидатов на выборы в Киевсовет уже после представления на конференции политсилы 20 сентября.

В списке, представленном на мероприятии, были

Руководительница общественной организации "Город-сад" Евгения Кулеба. Правозащитник и юрист Михаил Присяжнюк. Юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр. Дзюдоист Георгий Зантарая. Основатель благотворительного фонда "Культурные новации", бизнесмен Владислав Трубицын. Правозащитник и предприниматель Юрий Федоренко. Общественный деятель, глава совета по урбанистике Киева Виталий Селик. Замминистра образования и науки Андрей Витренко. Призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова. Преподаватель Национального авиационного университета Ксения Семенова. Руководитель ОО "Ветеранское дело", ветеран Алексей Киселев. Президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин.

Позже на официальной странице партии в Facebook появился другой список первой десятки кандидатов.

Евгения Кулеба. Михаил Присяжнюк. Елена Говорова. Юрий Федоренко. Владислав Трубицин. Адвокат Лилия Пашинная. Георгий Зантарая. Андрей Витренко. Телевизионный продюсер Виктория Бурдукова. Экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Таким образом, в новом списке не оказалось Маляр, Селика, Семеновой, Киселева и Брагина.

Председатель партии, нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко в комментарии LB.ua объяснил отличия в списках.

"Формально-юридически наша конференция по выдвижению кандидатов в Киевсовет состоялась в воскресенье в 11.00. Позже во внутреннем дворике университета имени Шевченко была уже вторая, более торжественная официальная часть. В ходе церемонии во дворе красного корпуса на сцену выходили как представители первой десятки, так и лидеры по округам. Действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все учимся на ходу буквально. Те, кто выходит на сцену, почти наверняка станут депутатами. И это касается не только Киева, но и других городов, где уже прошли местные конференции – их было около 15", – сказал политик.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.