"Слуга народа" изменила список на выборы в Киевсовет после представления на конференции. Корниенко объяснил, почему

Партия "Слуга народа" изменила список кандидатов на выборы в Киевсовет уже после представления на конференции политсилы 20 сентября.
В списке, представленном на мероприятии, были
Позже на официальной странице партии в Facebook появился другой список первой десятки кандидатов.
Таким образом, в новом списке не оказалось Маляр, Селика, Семеновой, Киселева и Брагина.
Председатель партии, нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко в комментарии LB.ua объяснил отличия в списках.
"Формально-юридически наша конференция по выдвижению кандидатов в Киевсовет состоялась в воскресенье в 11.00. Позже во внутреннем дворике университета имени Шевченко была уже вторая, более торжественная официальная часть. В ходе церемонии во дворе красного корпуса на сцену выходили как представители первой десятки, так и лидеры по округам. Действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все учимся на ходу буквально. Те, кто выходит на сцену, почти наверняка станут депутатами. И это касается не только Киева, но и других городов, где уже прошли местные конференции – их было около 15", – сказал политик.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.