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ПОЛИТИКА

"Нет зеленому КНУ". Студенты вышли на протест из-за съезда "Слуги народа"

Активисты заявили, что осуждают решение администрации КНУ разрешить партии "Слуга народа" проводить политическое мероприятие на территории университета, и потребовали отстранить ректора Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования, к которому требуют подключить представителей студенчества.

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Акция проходит мирно и без использования политической символики
Акция проходит мирно и без использования политической символики
Фото: 24tv.ua

У здания красного корпуса университета имени Тараса Шевченко в Киеве проходит акция "Образование без политики" – около 50 человек вышли на протест с плакатами "Образование без политики", "Красный – цвет стыда", "Университет не место для собраний политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зеленый", "Верховенство права?", "Студенты молчать не будут", сообщает "Интерфакс-Украина".

Митингующие заявили, что осуждают действия администрации КНУ и считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета. Они требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования, к которому требуют подключить представителей студенчества.

Также активисты заявили, что на нарушение должно отреагировать Министерство образования, а вуз должен предоставить документы, на основании которых на его территории прошло политическое мероприятие. Также они требуют гарантий от администрации КНУ, что она не будет преследовать студентов, которые публично выразили свое мнение.

Акция проходит мирно и без использования политической символики, отмечает корреспондент агентства.

Студенческий парламент КНУ имени Тараса Шевченко осудил проведение на территории главного (красного) корпуса вуза 20 сентября предвыборного мероприятия партии "Слуга народа". В этот день возле красного корпуса КНУ имени Шевченко партия "Слуга народа" выдвигала кандидатов в Киевсовет. Согласно закону Украины "Об образовании", политические партии не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях, указали в организации.

Глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что партия готова ответить за проведение партийной конференции в Киевском национальном университете (КНУ) имени Тараса Шевченко 20 сентября, если оно было незаконным.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: митинг, КНУ, студенты, местные выборы, съезд, Слуга народа
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