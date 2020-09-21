"Слуга народа" лидирует в рейтинге партий – опрос

За "Слугу народа" на выборах в Верховную Раду готовы проголосовать 21,5% украинцев, которые определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в середине сентября, то наибольшее количество голосов получила бы "Слуга народа" – 21,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 21 сентября.

В тройке лидеров "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,8% голосов респондентов и "Европейская солидарность" – 16,3%.

Проходной барьер также преодолевают "Батьківщина" – 8,7% и Радикальная партия – 6,3%.

Остальные партии имеют меньше 5% поддержки: Партия Шария – 4,1%, "Сила и честь" – 4%, "Свобода" – 3,3%, "Гражданская позиция" – 3,1%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,8%, УДАР – 2,6%, "За майбутнє" – 1,9%, "Самопоміч" – 1,8%, "Оппозиционный блок" – 1,8%, представленный в парламенте "Голос" – 1,3%, "Пропозиція" – 1%, "Национальный корпус" – 0,8".

Остальные партии суммарно набирают 0,9% голосов.

Опрос проводился с 12 по 16 сентября 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, за исключением оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.