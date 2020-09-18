Рада рекомендовала Кабмину предусмотреть 6 млрд грн на доплаты педагогам

Верховная Рада рекомендует Кабинету Министров одобрить выделение до конца года 1,09 млрд грн для закупки сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников учебных заведений и учащихся.

Верховная Рада приняла проект обращения в Кабинету Министров №4057, который предусматривает дополнительные выплаты в размере 6 млрд грн к зарплате сотрудникам педагогических и научно-педагогических учебных заведениям государственной и коммунальной форм собственности. Такое решение было принято на заседании 18 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект поддержали 274 нардепа.

Согласно объяснительной записке (.doc), проект также предусматривает выделение до конца года 1,09 млрд грн для закупки сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников учебных заведений и учащихся.

Также 3,3 млрд грн предлагается выделить для технического обеспечения дистанционного обучения в условиях карантина.

В июле 2019 года правительство приняло решение постепенно повышать самый низкий должностной оклад педагогам до уровня четырех прожиточных минимумов.

На тот момент минимальный должностной оклад составлял 1,73 прожиточного минимума. Согласно постановлению, в 2020 году он должен был составлять 2,5 прожиточных минимумов, в 2021-м – три прожиточных минимума, в 2022-и – 3,5, а с января 2023 – четыре. При этом размер выплат для каждой следующей категории работников сферы образования должен был расти на 10% по сравнению с предыдущей.