Окружной админсуд просят отменить решение Киевсовета об исполнении гимна Украины в школах

Истец просит отменить в решении Киевсовета об исполнении гимна Украины в школах пункт, в котором учебных учреждениям рекомендовали обеспечить обязательное исполнение гимна учениками, воспитанниками, педработниками школ в начале каждого учебного дня и во время проведения торжественных мероприятий.

В Киевсовете подчеркивали, что оспариваемое решение носит рекомендательный характер Фото: kmr.gov.ua

В Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать противоправным частично решение Киевсовета об исполнении государственного гимна Украины в школах столицы, сообщает пресс-служба суда.

Истец, чье имя не указано, просит отменить п. 1.2 решения, в котором школам рекомендовали обеспечить обязательное исполнение гимна учениками, воспитанниками, педработниками школ в начале каждого учебного дня и во время проведения торжественных мероприятий.

"Среди прочих требований – принять меры по обеспечению иска путем остановки решения Киевского городского совета в указанной части", – сказано в релизе.

Суд еще не решил, открывать ли производство.

Решение приняли на сессии горсовета 30 июля. В Киевсовете подчеркивали, что оно носит рекомендательный характер, и "никоим образом не обязывает" ежедневно исполнять гимн в учебных учреждениях.