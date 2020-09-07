Окружной админсуд просят отменить решение Киевсовета об исполнении гимна Украины в школах

В Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать противоправным частично решение Киевсовета об исполнении государственного гимна Украины в школах столицы, сообщает пресс-служба суда.
Истец, чье имя не указано, просит отменить п. 1.2 решения, в котором школам рекомендовали обеспечить обязательное исполнение гимна учениками, воспитанниками, педработниками школ в начале каждого учебного дня и во время проведения торжественных мероприятий.
"Среди прочих требований – принять меры по обеспечению иска путем остановки решения Киевского городского совета в указанной части", – сказано в релизе.
Суд еще не решил, открывать ли производство.
Решение приняли на сессии горсовета 30 июля. В Киевсовете подчеркивали, что оно носит рекомендательный характер, и "никоим образом не обязывает" ежедневно исполнять гимн в учебных учреждениях.