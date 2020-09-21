"Слуги народа" хотят, чтобы до местных выборов Рада начала рассматривать законопроект "О столице"

По словам главы партии "Слуга народа", нардепа Александра Корниенко, о работе над законопроектом "О столице" его политсила договаривается с другими фракциями Верховной Рады.

Верховная Рада может до местных выборов начать рассмотрение во втором чтении законопроекта №2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве".

Об этом 20 сентября на киевской конференции партии "Слуга народа" заявил ее глава, народный депутат Александр Корниенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем над законопроектом "О столице", работаем над тем, чтобы он как можно скорее попал в повестку дня сессии Верховной Рады, он есть сейчас в повестке дня четвертой сессии Верховной Рады. Мы работаем сейчас с коллегами из других фракций, с руководством фракций, чтобы мы могли до выборов попробовать начать его рассматривать", – сказал политик.

По его словам, принятие законопроекта подарит киевлянам, в частности, "чистые, освещенные улицы, отсутствие хаотичной застройки".

В первом чтении законопроект был принят 3 октября 2019 года. По состоянию на 16 сентября 2020 года предоставлена таблица поправок к документу.

Авторами законопроекта являются 19 нардепов, в числе которых сам Корниенко.

"Предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительские органы жителей районов Киева. Предлагается разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации. Так, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти", – сказано в пояснительной записке.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Мэром Киева с 2014 года является Виталий Кличко.