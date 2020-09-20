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ПОЛИТИКА

Бывший украинский политзаключенный Панов баллотируется в мэры

В сентябре 2019 года украинец Евгений Панов, которого задержали в оккупированном Крыму и приговорили к длительному сроку заключения, вернулся из России в рамках обмена удерживаемыми лицами. Спустя год его выдвинули кандидатом в мэры Энергодара.

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Панов три года провел в российских тюрьмах
Панов три года провел в российских тюрьмах
Фото: eurosolidarity.org

Кандидатом на пост городского головы Энергодара Запорожской области от партии "Европейская солидарность" стал бывший узник Кремля Евгений Панов. Такое решение приняла конференция запорожской территориальной организации партии, сообщила 20 сентября пресс-служба "Европейской солидарности".

Панов является членом исполнительного комитета горсовета Энергодара.

На конференции он заявил, что готов воспринимать критику, при этом имеет нулевую терпимость к проявлениям несправедливости и коррупции. "Я гарантирую, что сделаю процесс распределения бюджета открытым для каждого", – пообещал кандидат.

10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении терактов в оккупированном Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой, и о гибели двух российских военнослужащих. В рамках так называемого дела "крымских диверсантов" были арестованы три украинских гражданина: Андрей Захтей, Редван Сулейманов и бывший участник АТО, экс-боец 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, волонтер из Энергодара Панов.

В декабре 2016 года Панов подал заявление о пытках в Следственный комитет РФ. Он указал, что после задержания сотрудники ФСБ избивали его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком.

13 июля 2018 года "суд" в Крыму приговорил Панова к восьми годам колонии строгого режима. 25 октября украинца доставили в Москву на заседание апелляционного суда. Прокурор требовал увеличить срок заключения до 10,5 года, но предыдущий приговор оставили без изменения.

7 февраля 2019 года политзаключенного перевезли в 6-ю колонию Омска.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, были и Евгений Панов.

Местные выборы в Украине намечены на 25 октября 2020 года.

Теги: Крым, волонтер, политзаключенные, участник АТО, местные выборы, Евгений Панов, Энергодар, Европейская солидарность, обмен удерживаемыми лицами
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