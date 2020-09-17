"Никаких внучек и дедушек". Верховная Рада запретила депутатам брать в помощники родственников

Украинские нардепы считают, что с принятием закона о запрете на назначение депутатами родственников своими помощниками уменьшатся коррупционные риски в деятельности депутатов на всех уровнях.

Верховная Рада Украины 17 сентября во втором чтении приняла законопроект №2203 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект предусматривает, что народные депутаты, депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы не могут иметь в прямом подчинении близких им лиц.

Нардепы считают, что с принятием закона уменьшатся коррупционные риски в деятельности депутатов на всех уровнях.

Депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отреагировала на приятие закона на своей странице в Facebook.

"Радуемся. Спустя год после регистрации ВР приняла наш с Марией Ионовой и Викторией Сюмар законопроект о невозможности трудоустройства помощниками депутатов близких родственников. Никаких теперь внучек и дедушек", – отметила она, вероятно, намекая на историю с первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольдом Фокиным, который якобы получил должность благодаря внучке.