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Рада сократила расходы на субсидии и увеличила на МВД

Верховная Рада приняла законопроект, который увеличивает в госбюджете на этот год расходы на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автомобильных дорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследований и областные госадминистрации.

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Расходы министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг сократили на 2,16 млрд грн
Расходы министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг сократили на 2,16 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины 17 сентября во втором чтении приняла законопроект №3991 о в несении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений). Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За соответствующий проголосовали 255 депутатов.

В законе предусмотрено увеличить доходную и расходную части госбюджета на 750 млн грн – до 979,547 млрд грн 1,270 трлн грн соответственно.

В документе прописано увеличение расходов на Министерство внутренних дел (на 750 млн грн), Министерство энергетики (на 9,8 млн грн), Государственное агентство автомобильных дорог (на 500 млн грн), Министерство юстиции (на 117,3 млн грн), Государственное бюро расследований (на 68,6 млн грн), областные госадминистрации.

Вместе с тем расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг сократили на 2,16 млрд грн. Также предусмотрено сократить расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов (на 9,8 млн грн).

В пояснительной записке (.doc) отмечается, что этот закон позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.

Теги: Верховная Рада, МВД, госбюджет, депутаты, субсидии
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