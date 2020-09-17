Рада проголосовала за криминализацию военных преступлений

Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект №2689, криминализирующий военные преступления в районе боевых действий и на оккупированных территориях Украины. За документ проголосовали 271 нардеп, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Документ криминализирует основные преступления по международному праву – геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления. Согласно его нормам, военный командир подлежит уголовной ответственности, если его подчиненный совершил преступления под его фактическим командованием и контролем.
"В условиях международного вооруженного конфликта с Российской Федерацией, продолжается уже более 6 лет, приведение положений законодательства Украины об уголовной ответственности в соответствии с требованиями международного уголовного права является насущной необходимостью", – сказано в пояснительной записке к документу.
Авторы законопроекта подчеркивают, что кроме военных преступлений, на оккупированных территориях Украины совершается и преступления против человечности.
"Однако, виновным в совершении большинства из них пока удается избегать уголовного преследования, что, среди прочего, обусловлено несоответствием законодательства Украины об уголовной ответственности положениям международного уголовного и гуманитарного права", – говорится в записке.
Также отмечается, что Уголовный кодекс Украины не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, представляющие собой нарушение обычного, а не договорного международного гуманитарного права.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.