Рада проголосовала за криминализацию военных преступлений

Парламент Украины проголосовал за законопроект, который вводит уголовную ответственность за геноцид, агрессию, преступления против человечности и военные преступления.

Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект №2689, криминализирующий военные преступления в районе боевых действий и на оккупированных территориях Украины. За документ проголосовали 271 нардеп, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ криминализирует основные преступления по международному праву – геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления. Согласно его нормам, военный командир подлежит уголовной ответственности, если его подчиненный совершил преступления под его фактическим командованием и контролем.

"В условиях международного вооруженного конфликта с Российской Федерацией, продолжается уже более 6 лет, приведение положений законодательства Украины об уголовной ответственности в соответствии с требованиями международного уголовного права является насущной необходимостью", – сказано в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта подчеркивают, что кроме военных преступлений, на оккупированных территориях Украины совершается и преступления против человечности.

"Однако, виновным в совершении большинства из них пока удается избегать уголовного преследования, что, среди прочего, обусловлено несоответствием законодательства Украины об уголовной ответственности положениям международного уголовного и гуманитарного права", – говорится в записке.

Также отмечается, что Уголовный кодекс Украины не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, представляющие собой нарушение обычного, а не договорного международного гуманитарного права.