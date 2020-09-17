ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада определила три разведывательных органа в Украине

Верховная Рада Украины приняла законопроект "О разведке" и установила перечень разведывательных органов в Украине. Служба безопасности Украины не вошла в него.

Депутаты конкретизировали сферы ответственности разведывательных органов
Депутаты конкретизировали сферы ответственности разведывательных органов
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла в повторном втором чтении законопроект №2412-д "О разведке". За документ проголосовали 258 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышение эффективности их взаимодействия, а также на обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Закон устанавливает такие разведывательные органы в Украине:

  • Служба внешней разведки Украины;
  • разведывательный орган Министерства обороны Украины;
  • разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Организационную структуру разведывательного органа определяет президент Украины. В документе указаны сферы деятельности разведывательных органов. Так, Служба внешней разведки ведет разведывательную деятельность во внешнеполитической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной, экологической сферах, сфере кибербезопасности.

Разведывательный орган Минобороны Украины признается главным органом управления в системе военной разведки. Он ведет разведку в военной сфере, военном строительстве, военно-технической сфере и кибербезопасности.

Разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы, осуществляет разведывательную деятельность в сфере безопасности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне.

Служба безопасности Украины (СБУ) не вошла в перечень разведывательных органов. Согласно тексту документа, оперативные подразделения Центрального управления СБУ, осуществляющие контрразведывательную деятельность, смогут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки. Перечень этих подразделений определяется президентом Украины.

Законопроект устанавливает разведывательное сообщество, субъектами которого являются:

  • координационный орган по вопросам разведки; 
  • разведывательные органы, определенные настоящим законом;
  • Служба безопасности Украины;
  • определенные Советом национальной безопасности и обороны Украины другие составляющие сектора безопасности и обороны, которые привлекаются разведывательными органами для выполнения разведывательных задач и усиления разведывательных возможностей государства.

В законе указано, что общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины. Непосредственное руководство разведывательными органами осуществляют их руководители. Их назначает на должность и увольняет президент Украины.

Руководителем разведывательного органа может быть гражданин Украины, который имеет высшее образование, владеет государственным языком, способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие должностные (служебные) обязанности.

Основными задачами разведки являются своевременное обеспечение потребителей разведывательной информацией, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности.

Главными потребителями разведывательной информации, согласно закону, считаются президент Украины, спикер Верховной Рады, председатель и члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, премьер-министр, члены и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Мы как раз разграничиваем и четко определяем разведывательные органы – это ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны), Служба внешней разведки, военная разведка и пограничники. Все остальные – это только обмен информацией", – сказала с трибуны Верховной Рады народный депутат фракции "Слуга народа" и член профильного комитета Марьяна Безуглая.

По ее словам, закон усиливает полномочия президента как руководителя разведывательных органов.

В первом чтении законопроект о разведке приняли 16 января. Тогда за документ проголосовали 233 депутата.

О необходимости внесения изменений в законодательство, регулирующее деятельность украинских разведывательных служб говорил бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко. По его словам, для реформирования законодательства можно взять за основу американские законы о деятельности спецслужб.

Теги: Верховная Рада, СБУ, депутаты, Игорь Смешко, разведка, контрразведка, Минобороны, спецслужбы, безопасность, Служба внешней разведки, Марьяна Безуглая, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Победительница "Холостяка 10" Ульянова показала шпагат, стоя вниз головой
Победительница "Холостяка 10" Ульянова показала шпагат, стоя вниз головой
Водонаева обнародовала видео с матерью
Водонаева обнародовала видео с матерью
  "Не останавливайтесь". Каминская ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец с Дикусаром на "Танцах со звездами"
  "Не останавливайтесь". Каминская ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец с Дикусаром на "Танцах со звездами"
Остапчук показал, как невеста делает ему уколы
Остапчук показал, как невеста делает ему уколы
  "Pornhub", "Позор", "Такое тело не стыдно показывать". Тина Кароль оголилась полностью
  "Pornhub", "Позор", "Такое тело не стыдно показывать". Тина Кароль оголилась полностью
"Отныне и навсегда я – мама". Молодая жена Петросяна спустя полгода рассказала о пополнении в семье
"Отныне и навсегда я – мама". Молодая жена Петросяна спустя полгода рассказала о пополнении в семье
Любовница Тарзана сделала тест на беременность в эфире телешоу
Любовница Тарзана сделала тест на беременность в эфире телешоу
Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк: Килограммы слетают один за другим
Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк: Килограммы слетают один за другим
"Вышло то, что вышло". Ефремов написал письмо из СИЗО
"Вышло то, что вышло". Ефремов написал письмо из СИЗО
Ребрик озвучила гонорар за съемки в рекламе воды
Ребрик озвучила гонорар за съемки в рекламе воды
Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала, почему дружба между партнерами заканчивается после завершения проекта
Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала, почему дружба между партнерами заканчивается после завершения проекта
"Представила, как он романтично держит меня за живот". Jerry Heil сделала селфи в белье
"Представила, как он романтично держит меня за живот". Jerry Heil сделала селфи в белье
  "Мы пили водку с раками". В новом клипе "Пающие трусы" сыграли на раздевание. Видео
  "Мы пили водку с раками". В новом клипе "Пающие трусы" сыграли на раздевание. Видео
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
Уэст помочился на статуэтку премии "Грэмми". Видео
Уэст помочился на статуэтку премии "Грэмми". Видео
"Больше устала от запугивания, чем от самого вируса". Нетребко заболела COVID-19
"Больше устала от запугивания, чем от самого вируса". Нетребко заболела COVID-19
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS