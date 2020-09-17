Рада определила три разведывательных органа в Украине

Верховная Рада Украины приняла законопроект "О разведке" и установила перечень разведывательных органов в Украине. Служба безопасности Украины не вошла в него.

Верховная Рада Украины приняла в повторном втором чтении законопроект №2412-д "О разведке". За документ проголосовали 258 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышение эффективности их взаимодействия, а также на обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Закон устанавливает такие разведывательные органы в Украине:

Служба внешней разведки Украины;

разведывательный орган Министерства обороны Украины;

разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Организационную структуру разведывательного органа определяет президент Украины. В документе указаны сферы деятельности разведывательных органов. Так, Служба внешней разведки ведет разведывательную деятельность во внешнеполитической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной, экологической сферах, сфере кибербезопасности.

Разведывательный орган Минобороны Украины признается главным органом управления в системе военной разведки. Он ведет разведку в военной сфере, военном строительстве, военно-технической сфере и кибербезопасности.

Разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы, осуществляет разведывательную деятельность в сфере безопасности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне.

Служба безопасности Украины (СБУ) не вошла в перечень разведывательных органов. Согласно тексту документа, оперативные подразделения Центрального управления СБУ, осуществляющие контрразведывательную деятельность, смогут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки. Перечень этих подразделений определяется президентом Украины.

Законопроект устанавливает разведывательное сообщество, субъектами которого являются:

координационный орган по вопросам разведки;

разведывательные органы, определенные настоящим законом;

Служба безопасности Украины;

определенные Советом национальной безопасности и обороны Украины другие составляющие сектора безопасности и обороны, которые привлекаются разведывательными органами для выполнения разведывательных задач и усиления разведывательных возможностей государства.

В законе указано, что общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины. Непосредственное руководство разведывательными органами осуществляют их руководители. Их назначает на должность и увольняет президент Украины.

Руководителем разведывательного органа может быть гражданин Украины, который имеет высшее образование, владеет государственным языком, способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие должностные (служебные) обязанности.

Основными задачами разведки являются своевременное обеспечение потребителей разведывательной информацией, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности.

Главными потребителями разведывательной информации, согласно закону, считаются президент Украины, спикер Верховной Рады, председатель и члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, премьер-министр, члены и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Мы как раз разграничиваем и четко определяем разведывательные органы – это ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны), Служба внешней разведки, военная разведка и пограничники. Все остальные – это только обмен информацией", – сказала с трибуны Верховной Рады народный депутат фракции "Слуга народа" и член профильного комитета Марьяна Безуглая.

По ее словам, закон усиливает полномочия президента как руководителя разведывательных органов.

В первом чтении законопроект о разведке приняли 16 января. Тогда за документ проголосовали 233 депутата.

О необходимости внесения изменений в законодательство, регулирующее деятельность украинских разведывательных служб говорил бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко. По его словам, для реформирования законодательства можно взять за основу американские законы о деятельности спецслужб.