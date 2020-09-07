Усилия разведки способствовали получению Украиной статуса члена программы расширенных возможностей НАТО – Зеленский

Военная разведка сложной и кропотливой ежедневной работой укрепляет систему национальной безопасности Украины, ее силу и независимость. Об этом 7 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжествах по случаю Дня военной разведки Украины, который отмечается 7 сентября, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Усилия разведывательных органов способствовали получению Украиной статуса члена программы расширенных возможностей НАТО, однако перед ГУР стоит еще много задач, подчеркнул Зеленский.

"Настоящее и будущее требуют новых методов, форм и способов как вооруженной борьбы, так и разведывательной", – сказал он.

По мнению Зеленского, одним из ключевых факторов успешности разведки является формирование жесткой кадровой политики и тщательный отбор профессиональных и патриотических кадров.

"Седьмой год мы ведем противостояние с врагом, действия которого сложно прогнозировать. Именно поэтому так важна добытая вами информация. Своевременная и, главное, достоверная. От нее зависит не только принятие важных политических решений, но и жизнедеятельность всего государственного механизма. Без вас наша страна, говорю откровенно, является слепой, глухой и почти бессильной", – отметил глава государства, обращаясь к украинским разведчикам.

Зеленский особо отметил, что военная разведка своей работой создает положительный имидж Украины и ее Вооруженных сил, противодействует российской пропаганде и доносит до иностранных дипломатических кругов и средств массовой информации правду о событиях, которые происходят в нашем государстве.

Во время посещения воинской части, где осуществляются подготовка и тренировки разведчиков, глава государства ознакомился с условиями подготовки подразделения специального назначения, тренировочной базой военного городка, образцами техники, специального снаряжения и технических средств, находящихся на вооружении в структурных подразделениях ГУР.

Лучшим представителям украинской разведки Зеленский вручил государственные награды.