Новый глава ГУР Минобороны Украины: Мы восстановим сам дух украинской военной разведки

Новый начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что будет продолжать курс на реформирование системы на основе принципов и стандартов НАТО.

Буданов: Я сделаю все, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины, усилить нашу мощь Фото: depositphotos.com

Новоназначенный начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил о своих планах на новом посту.

"Я сделаю все, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины, усилить нашу мощь. Мой курс на реформирование системы останется неизменным, на основе принципов и стандартов НАТО. Мы восстановим сам дух украинской военной разведки", – заявил Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил руководителем Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Он уволил с этой должности Василия Бурбу.

По данным СМИ, машину офицера ГУР Буданова пытались 4 апреля 2019 года в Киеве подорвать диверсанты, действующие в интересах российских спецслужб.