ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Новый глава ГУР Минобороны Украины: Мы восстановим сам дух украинской военной разведки

Новый начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что будет продолжать курс на реформирование системы на основе принципов и стандартов НАТО.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Буданов: Я сделаю все, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины, усилить нашу мощь
Буданов: Я сделаю все, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины, усилить нашу мощь
Фото: depositphotos.com

Новоназначенный начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил о своих планах на новом посту.

"Я сделаю все, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины, усилить нашу мощь. Мой курс на реформирование системы останется неизменным, на основе принципов и стандартов НАТО. Мы восстановим сам дух украинской военной разведки", – заявил Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил руководителем Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Он уволил с этой должности Василия Бурбу.

По данным СМИ, машину офицера ГУР Буданова пытались 4 апреля 2019 года в Киеве подорвать диверсанты, действующие в интересах российских спецслужб.

Теги: разведка, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В театре нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"В театре нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото
Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Мы взрослые, нам так нельзя". Alyosha показала, как ее дети купаются в фонтане
"Мы взрослые, нам так нельзя". Alyosha показала, как ее дети купаются в фонтане
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS