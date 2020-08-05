Зеленский сменил руководителя Главного управления разведки Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил руководителем Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Соответствующий указ №308/2020 опубликован на сайте главы государства.
Указом №307/2020 Зеленский уволил с этой должности Василия Бурбу.
"Изменение начальника ГУР Министерства обороны связано с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", – заявили в Офисе президента Украины.
Бурба занимал пост начальника ГУР Минобороны с октября 2016 года.
Буданов является офицером ГУР Минобороны, отметили в ОПУ.