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"Не кабинетный теоретик, а настоящий боевой офицер с большим опытом". Зеленский представил главу военной разведки

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил руководителем Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Сегодня глава государства представил его коллективу.

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"Не кабинетный теоретик, а настоящий боевой офицер с большим опытом". Зеленский представил главу военной разведки / ГОРДОН

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны Украины новоназначенного начальника Кирилла Буданова. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Это офицер, прошедший все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно – это не кабинетный теоретик, а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом", – заявил Зеленский.

По его словам, в системе национальной безопасности Украины именно военная разведка является ключевым инструментом для защиты государственных интересов.

"Ее основа – это военные профессионалы с большой буквы. Неоднократно ваши знания, ваш опыт и мастерство подтверждались как в мирных условиях, так и во время войны. За последние годы вам удалось нарастить свои способности и выйти на новый уровень. Однако мы с вами прекрасно понимаем – останавливаться рано. Впереди еще много задач и вызовов", – сказал президент.

Новый глава ГУР Минобороны подчеркнул, что понимает поставленные перед ним задачи.

"Для меня и моей команды приоритетом является реинтеграция Донбасса и Автономной Республики Крым. Мы нацелены на результат для будущего нашего государства", – сказал Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил руководителем Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Он уволил с этой должности Василия Бурбу.

По данным СМИ, машину офицера ГУР Буданова пытались 4 апреля 2019 года в Киеве подорвать диверсанты, действующие в интересах российских спецслужб.

Теги: разведка, Владимир Зеленский, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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