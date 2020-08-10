"Не кабинетный теоретик, а настоящий боевой офицер с большим опытом". Зеленский представил главу военной разведки

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил руководителем Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Сегодня глава государства представил его коллективу.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны Украины новоназначенного начальника Кирилла Буданова. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Это офицер, прошедший все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно – это не кабинетный теоретик, а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом", – заявил Зеленский.

По его словам, в системе национальной безопасности Украины именно военная разведка является ключевым инструментом для защиты государственных интересов.

"Ее основа – это военные профессионалы с большой буквы. Неоднократно ваши знания, ваш опыт и мастерство подтверждались как в мирных условиях, так и во время войны. За последние годы вам удалось нарастить свои способности и выйти на новый уровень. Однако мы с вами прекрасно понимаем – останавливаться рано. Впереди еще много задач и вызовов", – сказал президент.

Новый глава ГУР Минобороны подчеркнул, что понимает поставленные перед ним задачи.

"Для меня и моей команды приоритетом является реинтеграция Донбасса и Автономной Республики Крым. Мы нацелены на результат для будущего нашего государства", – сказал Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил руководителем Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Он уволил с этой должности Василия Бурбу.

По данным СМИ, машину офицера ГУР Буданова пытались 4 апреля 2019 года в Киеве подорвать диверсанты, действующие в интересах российских спецслужб.