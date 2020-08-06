Отставка начальника ГУР Минобороны Бурбы связана с "пленками Ермака" – СМИ

В Офисе президента Украины считают, что записывать разговоры брата главы Офиса президента Дениса Ермака могли бывшие оперативники пятого управления Службы безопасности Украины, которые пришли в Главное управление разведки Минобороны Украины при тогдашнем начальнике ведомства Василии Бурбе. "Слив" пленок мог стоить Бурбе должности, пишет издание ZN.UA.

Записи с разговорами Ермака-младшего были обнародованы в марте Скриншот: BIHUS info / YouTube

Отставка начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы связана с "пленками Ермака". Об этом говорится в материале издания ZN.UA, опубликованном 5 августа.

По данным издания, на Банковой считают, что записывать брата главы Офиса президента Дениса Ермака могли бывшие оперативники пятого управления Службы безопасности Украины, которые оказались в ГУР при Бурбе.

"Будучи выходцем из службы, Василий Бурба сформировал в разведке группу бывших сотрудников СБУ, главным образом из одиозного управления "К". И хотя в "сливе" видео, на которых Ермак-младший обсуждает назначение людей на госдолжности за мзду, подозревались многие, последние подозрения стоили Бурбе должности", – говорится в сообщении.

ZN.UA пишет, что Бурба – "более опытный управленец и интриган", возглавил военную разведку при пятом президенте Украины Петре Порошенко.

"То, что он после смены власти в стране еще более года оставался у руля ГУР, свидетельствует о его незаурядных политических талантах. Бурба был "особым порученцем" Порошенко: выполнял политические и коммерческие задачи президента, далекие от функций и целей ГУР, что ощутили на себе политические и бизнес-конкуренты Порошенко", – отмечает издание.

29 мая нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины. В деле о "пленках Лероса", переданных в Национальную полицию, не обнаружили коррупционной составляющей.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры "поняли": Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования.

2 июня Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство.