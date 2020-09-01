Россия передала боевикам на Донбассе шесть вагонов с боеприпасами – украинская разведка

Боеприпасы и топливо Россия передала боевикам на Донбасс на прошлой неделе, отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Россия передала боевикам на Донбассе топливо и боеприпасы. Об этом 1 сентября со ссылкой на данные Главного управления разведки проинформировал спикер пресс-службы Министерства обороны Украины Михаил Шаравара.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей... Через не контролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения. На прошлой неделе соединениям и частям оккупантов доставлены около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Разведка также имеет данные о гражданах РФ, которые прибывают на Донбасс с территории России в качестве наемников. Они прошли "специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям (снайперы, разведчики, связисты)".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

27 августа МЧС РФ сообщило об отправке очередного "гуманитарного конвоя" на оккупированный Донбасс. Украинская сторона не досматривала этот груз.