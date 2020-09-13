"Я познакомила дедушку с Ермаком". Внучка Фокина рассказала, как он попал в ТКГ

Певица Маша Фокина заявила, что много лет дружит с главой Офиса президента Андреем Ермаком, и ее дед, экс-премьер-министр Витольд Фокин, тоже нашел с ним общий язык по вопросу мира на Донбассе.

Певица и модель Маша Фокина утверждает, что ее дед, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом она сказала в интервью "1+1", которое вышло 12 сентября.

"Я сама, лично, познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим", – сообщила Фокина, добавив, что на тот момент глава ОПУ как раз нуждался в кадрах для ТКГ.

По ее словам, она больше 15 лет дружит с Ермаком, они часто видятся, а их отношения – "теплые".

"У дедушки всегда были амбиции. Он – серый кардинал. Он всегда по ту сторону камеры, не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей, ну, с Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну", – заявила певица.

31 июля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы бывшего премьер-министра Украины Фокина как человека, который хорошо знает Донбасс.

3 августа Ермак представил Фокина членам делегации. 18 августа 87-летний экс-премьер стал первым заместителем Кравчука.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса. Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Ермак отмечал, что некоторые высказывания Фокина не отражают официальной позиции Украины.