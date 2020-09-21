В "Слуге народа" готовы ответить за проведение партийной конференции в Киевском национальном универститете имени Шевченко

Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко обвинил партию "Слуга народа" в незаконном проведении 20 сентября на территории главного корпуса вуза предвыборного мероприятия – выдвижения кандидатов в Киевсовет. На обвинения ответил глава партии Александр Корниенко.

Глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что партия готова ответить за проведение партийной конференции в Киевском национальном университете (КНУ) имени Тараса Шевченко 20 сентября, если оно было незаконным. Об этом он заявил в комментарии "LB.ua".

Так Корниенко ответил на вопрос о том, не противоречит ли проведение партийной конференции во внутреннем дворе КНУ украинскому законодательству о выборах.

"Красный корпус – знаковая для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столицы – без незаконных застроек, нарушений и так далее", – сказал он и добавил, что если будут какие-либо санкции [связанные с нарушениями], в партии готовы ответить.

Студенческий парламент КНУ имени Тараса Шевченко осудил проведение на территории главного (красного) корпуса вуза 20 сентября предвыборного мероприятия партии "Слуга народа". Согласно закону Украины "Об образовании", политические партии не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях, указали в организации.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.