ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" готовы ответить за проведение партийной конференции в Киевском национальном универститете имени Шевченко

Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко обвинил партию "Слуга народа" в незаконном проведении 20 сентября на территории главного корпуса вуза предвыборного мероприятия – выдвижения кандидатов в Киевсовет. На обвинения ответил глава партии Александр Корниенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Партия "Слуга народа" провела в красном корпусе КНУ предвыборное мероприятие, студенты назвали его незаконным
Партия "Слуга народа" провела в красном корпусе КНУ предвыборное мероприятие, студенты назвали его незаконным
Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Facebook

Глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что партия готова ответить за проведение партийной конференции в Киевском национальном университете (КНУ) имени Тараса Шевченко 20 сентября, если оно было незаконным. Об этом он заявил в комментарии "LB.ua".

Так Корниенко ответил на вопрос о том, не противоречит ли проведение партийной конференции во внутреннем дворе КНУ украинскому законодательству о выборах.

"Красный корпус – знаковая для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столицы – без незаконных застроек, нарушений и так далее", – сказал он и добавил, что если будут какие-либо санкции [связанные с нарушениями], в партии готовы ответить.

Студенческий парламент КНУ имени Тараса Шевченко осудил проведение на территории главного (красного) корпуса вуза 20 сентября предвыборного мероприятия партии "Слуга народа". Согласно закону Украины "Об образовании", политические партии не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях, указали в организации.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: КНУ, закон, местные выборы, Слуга народа, Александр Корниенко, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою "историю коронации"
Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою "историю коронации"
"Сын спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Сын спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
  "Малиновое вино". Солистка TamerlanAlena выпустила клип. Видео
  "Малиновое вино". Солистка TamerlanAlena выпустила клип. Видео
Наталка Карпа рассказала, зачем проколола восьмимесячной дочери уши
Наталка Карпа рассказала, зачем проколола восьмимесячной дочери уши
В Киеве открыли именную звезду Тины Кароль
В Киеве открыли именную звезду Тины Кароль
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
Кекелия рассказала, кто присматривает за ее четырехмесячным сыном на съемочной площадке
Кекелия рассказала, кто присматривает за ее четырехмесячным сыном на съемочной площадке
  "911". Леди Гага выпустила клип. Видео
  "911". Леди Гага выпустила клип. Видео
Мать Маска показала фото со свадьбы его младшего брата
Мать Маска показала фото со свадьбы его младшего брата
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
"Как "Киндер-сюрприз". Tarabarova показала голый живот на позднем сроке беременности
"Как "Киндер-сюрприз". Tarabarova показала голый живот на позднем сроке беременности
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки
Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки
"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины
"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS