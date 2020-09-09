Зеленский участвует в отборе кандидатов в местные советы – Корниенко

На замечание, что отбор кандидатов в депутаты областных и городских советов не входит в полномочия президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что Зеленский "уделяет времени столько, сколько может выделить".

Президент Украины Владимир Зеленский участвует в отборе кандидатов от "Слуги народа" в депутаты областных и городских советов. Об этом в интервью LB.ua сказал глава партии Александр Корниенко.

"Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит. Это, скажем так, не жесткий формат, что все согласовывается наверху. Регионы предлагают, мы делаем всестороннюю проверку, кого-то просим заменить по тем или иным причинам. А дальше они объясняют свою стратегию. Потому что в каждом регионе своя стратегия – что они собираются делать, куда идти", – сказал Корниенко.

На замечание, что это не входит в полномочия президента, он сказал, что Зеленский "уделяет времени столько, сколько может выделить, учитывая стратегические вопросы в стране".