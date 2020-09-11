Информацию, которую рассказал Богдан в интервью Гордону, должны проверять компетентные органы – Корниенко

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что после отношений Украины и России в последние шесть-семь лет "чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать "сотрудничает с Российской Федерацией".

Компетентные органы должны разобраться в правдивости информации, которую озвучил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Там [в интервью Богдана Гордону] много было разных фантазий, предположений и допусков. Были ли там факты, надо, действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало очень высокохудожественно. Мы же понимаем, что на шестом или седьмом году событий, которые в Украине происходят в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать "сотрудничает с Российской Федерацией", – заявил Корниенко.

9 сентября было обнародовано интервью Богдана Гордону. В интервью Богдан, в частности, говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией. По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с российской стороной.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал он.

Кроме того, Богдан говорил, что власти Украины рассчитывают на выплаты Россией многомиллиардных компенсаций за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.

11 февраля 2020 года, сразу после увольнения Богдана, Зеленский назначил Ермака главой своего офиса. Накануне назначения в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" Ермак утверждал, что у него нет и не было никакой конкуренции с Богданом.

"У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные, рабочие отношения", – подчеркнул Ермак.