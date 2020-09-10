Богдан рассказал, что шептал на ухо Зеленскому

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что на многочисленных фотографиях, где он запечатлен что-то шепчущим на ухо Владимиру Зеленскому, он "подсказывал правильные ходы". Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

В частности, он напомнил историю с мостом-долгостроем в Днепре. В июле 2019 года президент Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что глава города покинет свой пост, если до 14 сентября не отремонтирует Центральный мост. Этот мост, соединяющий правый и левый берег Днепра, был открыт в 1966 году. Капитальный ремонт сооружения начался в 2017-м. 7 сентября, за неделю до оговоренной даты, Филатов официально открыл мост и пустил по нему автомобильное движение в обе стороны.

"История показала, что да, эти ходы правильные. В Днепропетровске на мосту, когда Филатов, мэр... Вот этот мост мы инспектируем. Разговор зашел в тупик. Он зашел в тупик. Строил – не строил, открыл – не открыл, а почему – все! Дальше – только падение. Конечно, мог я втесаться. Но надо было, чтобы президент правильные слова говорил. В это время я ему шепчу на ухо: "Возьми у него дату и поспорь с ним, что он завершит к этой дате стройку. И обещание, что если он этого не сделает, то он пишет заяву об увольнении", – рассказал Богдан.

Он признал, что постоянно прилюдно шептать на ухо президенту и демонстративно выходить на первый план стало одной из причин его увольнения.

"Может, приближал свое увольнение. Но мне кажется, что я тогда очень много всяких проблем улавливал на себя. Вот сейчас... Сейчас ты видишь президента? Он, извини меня, говорит чушь зачастую. Смотри: в должности президента надо меньше говорить. Потому что каждое слово ловится и… [усиливается]. Вот это желание выступить: выступить перед народом, что-то вещать – это неправильно. Это прокол", – убежден Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.