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Богдан: Теплая ванна для президента превратилась в бетонный склеп

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Владимир Зеленский погружен в информационную теплую ванну и остро реагирует на любую критику.

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Зеленский уволил Богдана с поста главы Офиса президента Украины в феврале 2019 года
Зеленский уволил Богдана с поста главы Офиса президента Украины в феврале 2019 года
Фото: Андрей Богдан / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский очень чувствителен к критике и погружен в теплую информационную ванну, которая "превратилась в бетонный склеп". Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Говорят, например, что президент не понимает, что происходит вокруг него и в государстве. Что теплая ванна превратилась в какой-то бетонный склеп", – заявил Богдан.

Он также добавил, что глава государства остро реагирует на критику в социальных сетях.

"Он [президент Зеленский] сам читает Facebook. В два часа может прийти... Приходила эсэмэска: "Кто это такой?" А там вообще какой-то бот – 20 лайков – что-то про него плохое написал. Он очень чувствителен к этому. Что меня тоже удивляет. Он всю жизнь критиковал других политиков. Сатира – это тоже форма критики", – сказал Богдан.

Экс-глава офиса убежден, что так реагировать на критику – признак слабости.

"Ты критиковал тех – ты должен понимать, что тебя тоже будут критиковать. Нельзя так реагировать: ты показываешь свою слабость. Бытует мнение (и я с ним абсолютно согласен): Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся. Вообще. Некому сказать. Мало того, если ты можешь попасть к президенту, то только с радостными новостями, со счастливой улыбкой и довольным взглядом", – резюмировал Богдан. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности. 

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.

Теги: Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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