Россия начала масштабные военные учения. Американский генерал заявлял, что во время маневров РФ может вторгнуться в Херсонскую область

В военных учениях "Кавказ-2020" задействованы военнослужащие Южного военного округа РФ, в состав которого Россия включила оккупированный Крым. Американский генерал в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что Кремль может использовать маневры для вторжения в Херсонскую область.

21 сентября вооруженные силы Российской Федерации начали командно-штабные учения "Кавказ-2020", сообщила пресс-служба минобороны РФ.

Маневры продлятся до 26 сентября на территории Южного военного округа (ЮВО), в состав которого Россия включила оккупированную Автономную Республику Крым. Так, в рамках учений истребители Су-27 и Су-30см заступили на боевое дежурство на оккупированном полуострове, а также в Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области РФ.

В акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены учения группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей военно-морских сил Ирана, говорится в сообщении.

В целом, в учениях будут задействованы около 80 тыс. человек, до 250 танков, до 200 единиц артиллерии и до 450 единиц бронетранспортеров и БМП. В маневрах примут участие военные из Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки собираются присутствовать на учениях в качестве наблюдателей.

Военные учения "Кавказ" Россия проводила дважды – в 2012-м и 2016 годах. В последний раз в них приняло участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию "Красная звезда", что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что во время проведения учений "Кавказ-2020" Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что украинская сторона не зафиксировала создание российскими оккупантами ударных группировок в аннексированном Крыму, но на всякий случай готовится "к адекватному реагированию".

19 сентября, практически одновременно с российскими учениями "Кавказ-2020", в Украине стартовали военные учения "Объединенные усилия – 2020" с участием подразделений вооруженных сил стран – членов НАТО, в частности США и Великобритании.