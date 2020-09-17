Во Львовской области стартовали международные учения Rapid Trident 2020. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
17 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области состоялось официальное открытие украинского-американских командно-штабных учений Rapid Trident 2020 ("Стремительный трезубец 2020").
В открытии учений принял участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщила
пресс-служба Министерства обороны Украины. Rapid Trident 2020 – самые масштабные международные военные учения на территории Украины в нынешнем году. Кроме Украины, в учениях, которые продлятся две недели, принимают участие США, Германия, Дания, Румыния, Литва, Польша, Канада и Великобритания. Частично учения пройдут за пределами Украины – часть участников Rapid Trident будет находиться в польском Люблине, где расположен штаб многонациональной литовско-польско-украинской бригады.