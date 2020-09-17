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Зеленский: Мы должны активизировать реформы, которые позволят получить план действий по членству в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо максимально быстро достичь взаимосовместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств – членов НАТО.

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне агрессии России
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне агрессии России
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на открытии учений Rapid Trident 2020 в Международном центре миротворчества и безопасности заявил о необходимости активизировать реформы, которые позволят Украине получить план действий по членству в НАТО. Об этом 17 сентября сообщает сайт Офиса президента.

По словам главы государства, интеграция Украины в НАТО – это механизм, позволяющий преодолевать вызовы, с которыми сталкивается страна.

"Максимально быстро мы должны достичь взаимосовместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств Альянса. А также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к плану действий по членству в НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Теги: Украина, НАТО, армия, Владимир Зеленский, сотрудничество
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